2025-01-29 15:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، هيمن ميراني، يومالأربعاء، عن المباشرة باعتماد نظام جديد في منح "السنوية" للسياراتتوفر المزيد من الحماية لحقوق مالكيها.

وقالميراني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ دهوك علي تتر، حضرته وكالة شفق نيوز، إنهذا النظام الرقمي الجديد في منح "السنوية" سيتم تطبيقه أولاً في محافظةدهوك، وبعدها أربيل، والسليمانية، ومن ثم باقي الإدارات المحلية المستقلة في إقليمكوردستان.

وأوضحأن من ضمن خصوصيات هذا النظام الرقمي الجديد أنه لا يمكن تزييف "السنوية"بأي شكل من الأشكال، معتبراً أن السنوية أهم من رخصة القيادة، لأنها لها علاقةبالملكية لأنه في حال عدم حماية ملكية العجلة بالشكل المطلوب قد يتعرض المالك إلىالنصب والاحتيال.

وأضافميراني، أن هذا النظام الجديد يعتمد تطبقه على تصوير بصمات اليد، والعين لمالك "السنوية"،منوهاً إلى أن مديريات المرور في إقليم كوردستان ستقوم بنشر المعلومات للحصول على "السنوية"عبر تطبيقات الإنترنت ويمكن للمواطن استكمال جزء من خطوات الحصول على "سنوية"السيارة من داخل المنزل الأمر الذي سيقلل من إهدار الوقت.