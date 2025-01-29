المندلاوي والحسان يتفقان على التعاون بشأن مقترحات القوانين الخاصة بحقوق الانسان

2025-01-29 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، المستجدات المحلية والإقليمية، فيما تم الاتفاق على التعاون بشأن مقترحات القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مقر إقامته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، والوفد الأممي رفيع المستوى المرافق له، بحضور النائبين، صلاح زيني وداود العيداني، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية المحلية، وتطورات المشهد الإقليمي والعالمي".

وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء، التداول حول الدور الكبير الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دعم الحريات العامة والحفاظ على الأسرة وتعزيز الأمن والاستقرار، وإسهاماتها الرقابية في تجفيف منابع الفساد وحفظ خيرات ومقدرات الشعب، والاتفاق على التعاون الثنائي بين المجلس والأمم المتحدة لا سيما في ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان".

وأكد المندلاوي، وفقاً للبيان، أن "العراق يمثل اليوم نقطة الارتكاز في تحقيق الاستقرار والتوازن الإقليمي"، داعياً "المجتمع الدولي إلى التعاطي مع الشأن الداخلي في البلاد بطريقة تسهم في تعزيز استقراره وأمنه، خصوصاً مع ما تمر به المنطقة من تعقيدات وتطورات حساسة ومفصلية، فيما حث على مواصلة الضغط على الكيان الصهيوني وإلزامه بالإيفاء بتعهداته في إيقاف الحرب على لبنان وغزة، ومواصلة الجهود الإنسانية لدعم الشعوب المنكوبة واستمرار المساعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".