رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دعم الرياضة الفلسطينية

2025-01-29 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء على أهمية دعم الرياضة الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء، استقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في الأراضي المحتلة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني، إذ أكد رئيس الوزراء، موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين وتطلعاتهم".

وشدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية دعم الرياضة الفلسطينية، بما تمثله من قناة للتواصل مع العالم، وإظهار الوجه الحقيقي لحياة الشعب الفلسطيني الصامد، وترسيخ حقوقه على أرضه، فضلاً عن تجميع المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، وإدانة العدوان".

وتابع البيان، أن "اللقاء استعرض التباحث في تعزيز أواصر التعاون بين العراق وفلسطين في المجالين الشبابي والرياضي، خصوصاً من خلال إقامة المعسكرات والمؤتمرات التي تصب في خدمة الشباب والرياضة".