"ملفات سرية" في زيارة فيدان إلى بغداد.. ماذا دار خلف الكواليس؟

2025-01-29 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الأربعاء، عن أبزر الملفات التي تناولتها زيارةوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البلاد قبل أيام قليلة، ولم تعرض في وسائلالإعلام.

وقالالمصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فيدان، ناقش مع الحكومة العراقية جملة منالملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية مشتركة لتقييم الوضع الأمني في المناطق أوالمدن القريبة من الحدود المشتركة، فضلاً عن مناقشة جانب التواجد التركي في العراقوضرورة الانسحاب من جميع القواعد".

وأضافالمصدر، أن "اطلاقات المياه وضرورة العودة لتطبيق الاتفاقات الدوليةوالقوانين الدولية في حقوق العراق المائية وبدء صفحة جديدة في هذا الملف كانتأيضاً ضمن الملفات التي تم بحثها خلال اللقاءات مع المسؤولين العراقيين"،مبيناً أن "اللقاءات شهدت أيضاً بحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسيوالعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".

وأشارالمصدر، إلى أن "قضية حزب العمال والملف الكوردي وتطورات الوضع في سوريا وملفداعش والدعم المتبادل لمنع التنظيم من العودة لم تخلو من جميع المباحثات"،مضيفاً أن "تركيا أبدت رغبتها بإنهاء ملف (قسد) والتي باتت مصدر قلق لدولالمنطقة كونها تحكم سيطرتها على سجون داعش".

ووفقاًلحديث المصدر، فقد أكد الجانبان على التهدئة في سوريا وعدم الذهاب باتجاه توسيعمساحة الصراع والحرب كونها تقوض مساعي العراق لجمع الأطراف المتصارعة على طاولةالحوار والسلام، مشيراً إلى أن تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والمقيمين في تركيابمختلف قضايا الفساد والإرهاب والصادرة بحقهم مذكرات حمراء من الإنتربول الدولي،كانت حاضرة على طاولة الحوار.

وتابعالمصدر، قائلاً إن "المباحثات تناولت أيضاً التعاون الثنائي بين البلدينلإعادة الهدوء والسلام لمنطقة الشرق الأوسط والحفاظ على المساحة المشتركة منالمصالح وتوسيعها لخدمة شعبي البلدين الجارين".

وختمالمصدر، حديثه بالقول إن "تركيا أبدت رغبتها بتحقيق شراكة مع بغداد من خلال إنشاء مدن صناعيةعملاقة بمختلف المجالات".

بحثرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدانالذي وصل بغداد يوم الاحد الماضي، مستجدات الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان وتوحيدجهود دول المنطقة لدعم استقرارها، فضلا عن تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين.

كمابحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع فيدان، الوضع السوري الجديد وتواجد تنظيم"داعش" على الحدود، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والأمنية الأخرى،أبرزها مشروع "طريق التنمية".