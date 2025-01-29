"ملف الرياضة" يتصدر مباحثات السوداني مع مسؤول فلسطيني بحضور درجال

2025-01-29 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع مسؤولفلسطيني، ملف الرياضة والتعاون المشترك ،بالتزامن مع المباراة المرتقبة بين العراق وفلسطين.

وذكرمكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل،اليوم، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، ورئيس المجلس الأعلى للشبابوالرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدناندرجال".

وأضافالبيان، أن " اللقاء استعرض الأوضاع العامة في الأراضي المحتلة، ومعاناةالشعب الفلسطيني".

وأكدالسوداني، بحسب البيان، موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه إلىجانب الفلسطينيين وتطلعاتهم"، مشدداً على "أهمية دعم الرياضةالفلسطينية، بما تمثله من قناة للتواصل مع العالم، وإظهار الوجه الحقيقي لحياةالشعب الفلسطيني الصامد، وترسيخ حقوقه على أرضه، فضلاً عن تجميع المواقف الداعمةللقضية الفلسطينية، وإدانة العدوان".

كمااستعرض اللقاء، وفقاً للبيان، التباحث في تعزيز أواصر التعاون بين العراق وفلسطينفي المجالين الشبابي والرياضي، خصوصاً من خلال إقامة المعسكرات والمؤتمرات التيتصب في خدمة الشباب والرياضة.

ورفضالاتحاد الدولي لكُرةِ القدم(FIFA)، يوم الاثنين الماضي، إقامةِ مباراةِ المنتخبِ العراقي أمام نظيرهالفلسطينيّ في ملعبِ (فيصل الحسيني الدولي) بمدينةِ رام الله الفلسطينيّة، ضمنالجولةِ الثامنة من تصفياتِ المجموعةِ الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأسالعالم 2026، وفق ما أعلنه الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم.