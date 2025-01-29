السفيرة الألمانية: لدينا تعاون كبير مع العراق في الكثير من المجالات

2025-01-29 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت سفيرة ألمانيا لدى العراق، كريستيانه هوهمان، اليوم الأربعاء، عن تقديم تقرير لحكومة بلادها حول الإنجازات العراقية، فيما أشارت الى وجود تعاون كبير مع العراق في الكثير من المجالات.

وقالت هوهمان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إحدى المشاكل التي تواجه المستثمرين، هي الكهرباء في العراق"، مبينة أن "بيئة العراق مختلفة عن بلدنا".

وأضافت أن "عمل السفارة إعداد تقرير الى حكومتنا"، مشيرة الى "أننا قدمنا تقريراً عن الإنجازات في العراق".

وأشارت إلى أن "هناك رجال أعمال عراقيين يستثمرون في ألمانيا وليس ألمانيا فقط تستثمر في العراق"، موضحة أن "لدى العراق الكثير من الشركات الألمانية التي تعمل في القطاع الكهربائي، كما أن هناك معملاً في محافظة النجف الأشرف لإنتاج الزجاج ومعملاً للأدوية وأن هناك تعاوناً كبيراً مع الشركات الألمانية".

وأكدت "أننا نريد للعراق أن ينجح على المستوى الوطني والعالمي، إذ إن العراق بلد شاب ولديه طاقات شابة ويجب توفير فرص العمل لهم"، موضحة أن "كل شيء مبني على التاريخ والعراق يحب التركيز على الماضي لبناء المستقبل".

ولفتت إلى أن "تواجد السفارات هنا، هو لتقديم النصيحة والاستثمارات ولكن سيبقى العمل للبلد".