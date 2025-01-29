وزير البيئة: العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية

2025-01-29 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملا

أكد وزير البيئة، هالو العسكري، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه نحو استثمار المشاريع البيئية، فيما أشار الى العمل على تخفيف الملوثات البيئية.

وقال العسكري، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار الحكومة بفصل وزارة الصحة عن البيئة مهم وعمل بالاتجاه الصحيح"، مبينا أن "الكثير من البلدان المتقدمة تلعب دوراً مهماً في مجال المناخ".

وأضاف أن "العراق بلد مستقر ومتجه نحو استثمار المشاريع البيئية"، مشيرا الى أن "الوزارة فيها الكثير من الطاقات التي نفتخر بها، والرؤية موجودة ونحن بصدد تغيير العقلية، حيث أن الوزارة رقابية وليست تنفيذية وهي نافذة لتوسيع الاقتصاد ومنها الاقتصاد الأخضر".

وأكد أن "مجلس الوزراء ،قرر إنشاء مصنع لتحويل النفايات الى طاقة ويعد هذا إنجازاً"، موضحا أن "من الإنجازات التي قدمتها الوزارة هو ،مشروع تأسيس شركة اقتصاديات الكاربون والذي يعد الأول في العراق".

وتابع: "بتوجيهات من رئيس الوزراء، عملت الوزارة على إعطاء أسباب وتشخيص الأسباب وعملت مع الوزارات لتحسين الوضع البيئي من خلال وضع الفلاتر في المعامل ومنع حرق النفايات".

ولفت الى أنه "نعمل على تخفيف الملوثات البيئية، والتصحر ليست مشكلة في العراق وإنما في المنطقة والعالم"، موضحا أن "العراق لديه لجنة للتصحر وشارك في مؤتمرات دولية للتصحر وكانت هنالك مساهمات من الوفد العراقي الذي شارك مع المبادرة الخضراء التي أطلقتها السعودية".

وبين العسكري أن "التغير المناخي مشكلة عالمية والعراق يترأس مجموعة 77 مع الصين للتحضير الى القمة المناخية في البرازيل".