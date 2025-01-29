التعليم تعلن تعديل مشروع تعليمات الترقيات العلمية

2025-01-29 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن تعديل مشروع تعليمات الترقيات العلمية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن تعديل بعض فقرات مشروع تعليمات الترقيات العلمية (167) لسنة 2017".

وأضافت أنه "جاء في نص الكتاب الموجه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،نعيم العبودي إلى مجلس الدولة، أن التعديل يشمل المعطيات الآتية:

- الفقرات المتعلقة بـ(H-index) تكون خاصة بالاختصاصات العلمية دون الإنسانية وتنزيل قيمته إلى (1) لمرتبة مدرس و(2) لمرتبة أستاذ مساعد و(4) لمرتبة الأستاذية.

- إضافة نص يسمح لدائرة البحث والتطوير بتعديل مؤشر (H-index) بموجب ضوابط تصدرها بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعليمات.

- سريان نفاذ التعليمات بعد سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".