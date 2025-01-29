بغداد تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران

2025-01-29 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استضافت مستشارية الأمن القومي، اليوم الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وايران.

وقال بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، رئيس اللجنة حضر الاجتماع عن الجانب العراقي، كما حضر وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، "، فيما ترأس مسكريان الوفد الايراني.

ونقل البيان، ان "الجانبين استعرضا الإجراءات المتخذة بين البلدين، لتنفيذ بنود الاتفاق، كما جرى مناقشة المعوقات والتحديات الحالية والإجراءات الواجب اتخاذها للإسراع بتنفيذ بنود الاتفاق".

بدوره اكد الأعرجي، "حرص الحكومة العراقية على عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أراضي دول الجوار، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق في إقليم كردستان".