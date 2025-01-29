الداخلية تعلن تبرئة ضابط شرطة المجتبى من تهمة الاغتصاب

2025-01-29 16:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

انطلاقاً من مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، تعلن وزارة الداخلية أن التحقيقات التي أجرتها محكمة التحقيق المختصة قد أثبتت بطلان التهمة الموجهة إلى ضابط مركز (شرطة المجتبى)، التابع الى قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، والمتعلقة بادعاء ارتكابه لجريمة اغتصاب بحق فتاة قاصر. وقد أكدت الأدلة والقرائن التي تم جمعها خلال سير التحقيق، فضلاً عن تقرير الطب الشرعي وشهادات الشهود، براءة الضابط من التهمة المنسوبة إليه، مما يثبت عدم صحة الادعاءات المتداولة بحقه. وإذ تؤكد وزارة الداخلية حرصها التام على تحقيق العدالة وضمان نزاهة التحقيقات، فإنها تشدد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تسيء إلى سمعة الأفراد من دون سند قانوني، كما تحذر من نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي من شأنها التأثير على مجرى العدالة، موضحة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ترويج الأخبار الكاذبة.

ختاماً، تؤكد الوزارة التزامها الكامل بحماية حقوق جميع المواطنين، والتعامل بكل حزم مع أي انتهاك للقانون، وفق ما تقتضيه العدالة وسيادة القانون وأن الوزارة ومن خلال دوائرها المختصة ستقف مع الضابط في جميع الإجراءات التي يتخذها أمام كل الاتهامات الباطلة بحقه.