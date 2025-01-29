بحضور راموس.. "عشاء منزلي" يكشف موقف فينيسيوس من الدوري السعودي

2025-01-29 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قدم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لفتات تلمح إلى مستقبله مع الميرنجي في السنوات المقبلة.

وارتبط فينيسيوس كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي، رغم أن لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "يشعر مشجعو ريال مدريد بمزيج من القلق وعدم اليقين، تجاه ما قد يحدث في مستقبل فينيسيوس خلال السنوات المقبلة".

وأضافت: "لا يرغب فينيسيوس في دخول هذا الجدل، وعندما يُسأل عن ذلك، كما حدث قبل أيام قليلة بعد مباراته الأخيرة في دوري الأبطال مع فريق سالزبورج، اكتفى بالقول (أنا متحمس جدًا لمواصلة الكفاح من أجل جميع الألقاب بهذا القميص ومع زملائي)، لكنه لم يصرح بشكل قاطع أنه سيبقى مع ريال مدريد في المواسم المقبلة".

ومع ذلك، يشعر لاعبو ريال مدريد أن فينيسيوس ملتزم تمامًا معهم، كما أن اللاعب أضاف إشارات يمكن اعتبارها دليلاً على التزامه تجاه المجموعة والمشروع.

ووفقًا لما علمته "آس"، فقد وجه فينيسيوس قبل بضعة أسابيع دعوة لجميع لاعبي ريال مدريد الحاليين لحضور عشاء نظمه في منزله بمنطقة لا موراليخا، وكان العشاء ناجحًا للغاية حيث لم يتغيب سوى أردا جولر، وإندريك، وفاييخو، وجميعهم قدموا أعذارهم بشأن عدم الحضور.

وتابعت: "اتسم العشاء بروح من الود الكبير، وتزامن مع المباريات الأخيرة التي شهد فيها الفريق تحسنًا ملحوظًا في الأداء، وأظهر فينيسيوس مشاعر حب وود واضحة تجاه زملائه في غرفة الملابس، كما انضم للعشاء أيضًا سيرجيو راموس أحد أساطير النادي".

واختتمت: "ساد جو من الإيجابية خلال هذا اللقاء، ولاحظ الجميع أن فينيسيوس كان ودودًا ومقربًا بشكل خاص من الجميع، ولم تكن هذه أول بادرة يقدمها النجم البرازيلي تجاه المجموعة، حيث أنه بعد الفوز بجائزة "ذا بيست"، أهدى لكل لاعب في الفريق حقيبة من علامة (لويس فيتون)، لذا فإنه من خلال هذه التصرفات يصعب تصديق أنه سيغادر في الصيف المقبل".

يذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، علق على إمكانية رحيل فينيسيوس للسعودية، قائلا: "هذه القرارات فردية، لكنني قلتها بالفعل، أراه سعيدًا، راغبًا في البقاء هنا والفوز بالألقاب مع ريال مدريد. أعتقد أنه سيختار المجد".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس يتضمن حصول اللاعب على 300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى منح ريال مدريد 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده.