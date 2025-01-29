2025-01-29 16:18:04 - المصدر: ايشان

أعاد وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، ملف مذكرة القبض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الواجهة مرة أخرى، بعد كشفه عن مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية العراق بإلغاء مذكرة الاعتقال. وقال زيباري، الذي يعد أحد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “إلغاء مذكرة اعتقال ترامب الصادرة عن القضاء العراقي بات مطلباً أمريكياًً ملحاً لعلاقة أفضل بين […]

ظهرت المقالة زيباري يتحدث عن إلغاء مذكرة اعتقال ترامب في العراق: بات مطلباً أمريكياً ملحاً أولاً على ايشان.



