الشرطة الألمانية تعتقل العشرات من مشجعي باريس سان جيرمان

2025-01-29 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت الشرطة الألمانية، يومالأربعاء، القبض على 59 مشجعاً لفريق باريس سان جيرمان قبل مباراة الفريق بدوريأبطال أوروبا أمام شتوتغارت الألماني.

ووفقاً للشرطة، كانت هناك أدلة تشير إلى أنالمجموعتين من المشجعين كانتا تخططان للاشتباك ضد بعضهما البعض خارج الملعب، وذكرتالشرطة أن المشجعين الفرنسيين سافروا إلى شتوتغارت بدون تذاكر لحضور المباراة،بحسب موقع "DWعربية" الألماني.

وقالت الشرطة إن المشجعين الذين ألقي القبضعليهم كانوا يحملون أشياء لتغطية وجوههم بها، مؤكدة أنهم سيظلون رهن الحبس حتىصباح الخميس.

وأضافت شرطة المدينة في بيان "من خلالتحقيقات مكثفة وبالتعاون الوثيق مع شرطة باريس، تم القبض على مثيري الشغبالفرنسيين في محطة قطارات رئيسية وفي فنادق مختلفة في شتوتغارت".

وبينت "للحيلولة دون وقوع أعمال شغب خطيرةحتى نهاية المواجهة في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء تم احتجاز مثيري الشغب منباريس حتى صباح الغد بعد الحصول على موافقة قضائية".

وقال كارستين هوفلر، نائب رئيس الشرطة إن"أي شخص يأتي إلى شتوتغارت لارتكاب جرائم عنف خارج الملعب سيتم إخراجه مناللعبة".

وجرى حظر 47 مشجعاً من شتوتغارت، الذين زعمأنهم حاولوا الاشتباك مع المشجعين الزائرين، من دخول وسط المدينة ومنطقة بادكانشتات، حيث يقع ملعب شتوتغارت حيث كان بعضهم يحمل أسلحة.

وحاولت جماهير شتوتغارت وسانت إتيان يوم أمسالثلاثاء، الاشتباك مع مثيري الشغب من مشجعي باريس سان جيرمان، لكن الشرطةاعترضتهم في محطات القطارات والفنادق.

ويستضيف النادي الألماني منافسه باريس سانجيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية في وقت لاحق اليومالأربعاء إذ يتنافس الفريقان على مكان في ملحق قد يؤدي إلى دور الستة عشر.