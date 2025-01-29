التعادل ينهي لقاء نوروز والقاسم في دوري نجوم العراق

2025-01-29 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق نوروز مع ضيفه فريق القاسم بهدف لكلٍ منهما، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نوروز في مدينة السليمانية عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل لاصحاب الارض والجمهور نوروز.

وجاء هدف القاسم في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب الحارث حاتم ، وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حينما أدرك نوروز التعادل برأسية مروان حسين.

وشهدت المباراة طرد لاعب من فريق نوروز بالدقيقة 19 من زمن اللقاء ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 20 بالمركز 12، كما رفع القاسم رصيده للنقطة 20 بالمركز الثامن.