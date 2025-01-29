وزير الخارجية يؤكد رفض العراق أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني

2025-01-29 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين لنظيره الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، رفض العراق أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني".وأكد حسين– حسب البيان– "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه".وأشار إلى، أن "العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام".من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني -حسب البيان - عن تقديره العميق لمواقف العراق الداعمة لفلسطين، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.