الأعرجي يؤكد عدم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار

2025-01-29 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، الحرص على عدم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أراضي دول الجوار.وذكر الأعرجي في تدوينة له على منصة (X)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- أننا "أكدنا خلال اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، أن الحكومة العراقية حريصة على عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على أراضي دول الجوار".وأضاف، أننا "شددنا على ضرورة إنهاء المعوقات والتحديات وتسريع الإجراءات بتنفيذ جميع بنود الاتفاق".