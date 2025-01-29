التنسيق الأمني المشترك على طاولة وزيري داخلية بغداد وأربيل

2025-01-29 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزيري الداخلية الاتحادي، عبد الأمير الشمري، والكوردستاني،ريبر أحمد خالد، يوم الأربعاء، التعاون والتنسيق المشترك.

وقال بيان صادر عن الداخلية الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشمري،التقى في مكتبه، ريبر أحمد خالد، وبحث الوزيران تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل وتوحيدالجهود في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتعزيز السلم المجتمعي.

كما جرى خلال هذا اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركخاصة بما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي المشترك، بحسب البيان.