السيد الحكيم يدعو العشائر العراقية والقوات الأمنية لدعم محافظة ذي قار

2025-01-29 17:15:09 - المصدر: الفرات نيوز

في مضيف أخينا العزيز جناب الشيخ طاهر آل سلمان النصر الله، التقينا جمعًا من شيوخ ووجهاء قبيلة النصر الله، واستذكرنا العلاقة التي جمعتنا بهم في محطات خالدة من تاريخ العراق، بمقارعة الدكتاتورية وبناء العراق بالدماء والدموع والتضحيات، وقلنا إن العراق بدأ يعيش حالة انتظام على المستوى السياسي والاجتماعي، ومنها محافظة ذي قار العزيزة، كما أشرنا إلى تجاوز العراق للتحديات الاجتماعية والانقسام المجتمعي.

أكدنا أن الصراع الطائفي بأصله ليس صراعًا مجتمعيًا، إنما هو طائفية سياسية توظف لأغراض سياسية، كما بيّنا أن قدر العراقيين التعايش مع بعضهم، واستشهدنا بحالة الزيجات المختلطة وبالكثير من المقومات التي مكنت العراق من تجاوز أزمته الاجتماعية.

قلنا بضرورة حفظ البناء والإعمار والاستقرار والتمسك بما تحقق، والتحدث به وشكر الله عليه وتعزيزه والبناء عليه، ودعونا لالتفاف العشائر العراقية والقوات الأمنية لدعم محافظة ذي قار من أجل إدامة عملية البناء والإعمار، وبالتالي خدمة أبناء شعبنا في هذه المحافظة العزيزة.