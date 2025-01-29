وزير الخارجية: العراق يرفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني

2025-01-29 17:15:09 - المصدر: الفرات نيوز

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 29 كانون الثاني 2025، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، السيد محمد مصطفى، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد السيد الوزير موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز صموده على أرضه. كما أشار إلى أن العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام.

من جانبه، أعرب السيد محمد مصطفى عن تقديره العميق لمواقف العراق الداعمة لفلسطين، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.