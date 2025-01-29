2025-01-29 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، قطع شوط كبير للمباشرة بإنشاء مدينتي علي الوردي والجواهري السكنيتين.وذكر بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، شارك في اجتماع اللجنة العليا للمدن السكنية الجديدة المنعقد في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات".وأضاف المحافظ- بحسب البيان- أن "الاجتماع ناقش فقرات عدة على جدول أعماله بشأن ازمة السكن، أبرزها ما يخص العاصمة بغداد مدينتي الجواهري وعلي الوردي السكنيتين"، لافتاً إلى، أن "المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا بهذا الملف وإجراءات إنشاء هاتين المدينتين".وبين العلوي، أن "هذا الاجتماع مهم لمعالجة أزمة السكن الضاغطة في بغداد والتي نلتمسها عن طريق العدد الكبير للطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على قطعة أرض سكنية"، مشيراً إلى، "الاتفاق خلال الاجتماع مع الجهات المعنية لعقد اجتماع قريب لمناقشة بقية المعوقات ووضع الحلول لها بشأن أزمة السكن".