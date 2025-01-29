2025-01-29 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجينظمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة ابن البواب للفنون الإسلامية، معرضاً لمخطوطات القرآن الكريم بمناسبة اليوم الوطني للقرآن الكريم.المعرض شهد عرض مجموعة من المخطوطات المميزة التي خطها عدد من الخطاطين العراقيين من مختلف المحافظات.وقال وكيل وزارة الثقافة لشؤون الفنون، قاسم السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات الخطاطين العراقيين في كتابة القرآن الكريم من مختلف المحافظات"، مشيراً إلى، أن "المعرض تميز بمشاركة إحدى الخطاطات التي كتبت جزءًا من أجزاء القرآن الكريم بخط يدها".وأضاف السوداني، أن "هذا المعرض هو الثالث من نوعه الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم"، مؤكدًا، أن "الوزارة ستواصل جهودها في إبراز فن الخط العربي وإبداع الخطاطين العراقيين في المستقبل".ويأتي هذا المعرض ضمن إطار فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الثقافة الإسلامية والفنية في المجتمع العراقي.