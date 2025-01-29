العراق يؤكد رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني

2025-01-29 17:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025) رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني، وأكد خلاله رفض العراق أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني".

وأشار حسين بحسب البيان الى، ان "العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها بغداد هذا العام".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني "عن تقديره العميق لمواقف العراق الداعمة لفلسطين، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات" وفقاً للبيان.



