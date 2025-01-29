2025-01-29 17:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، براءة أحد ضباطها من قضية اغتصاب فتاة قاصر في محافظة النجف، متوعدة بمحاسبة مطلقي “الشائعات”. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “إيشان”: “انطلاقاً من مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، تعلن وزارة الداخلية أن التحقيقات التي أجرتها محكمة التحقيق المختصة قد أثبتت بطلان التهمة الموجهة إلى ضابط مركز (شرطة المجتبى)، التابع الى […]

ظهرت المقالة “اغتصاب قاصرة بالنجف”.. الداخلية: الأدلة الجديدة أثبتت براءة الضابط المتهم أولاً على ايشان.



