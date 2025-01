مصابو الشرطة المتقاعدون في نينوى يطالبون الحكومة المحلية بتخصيص اراضي لهم

2025-01-29 17:45:07 - المصدر: جريدة المدى

الموصل / سيف الدين العبيدي منذ عام وعشرات المتقاعدين المصابين من منتسبي الشرطة يطالبون الحكومة المحلية وبلدية الموصل بتوفير قطع اراضي لهم اسوة بباقي الشرائح المستحقة، ولهذا نظموا وقفة امام مبنى ديوان محافظة نينوى مطالبين الحكومة المحلية بضرورة الاستجابة لمطالبهم عامر عبدالله ذو 61 سنة اصيب في عينه قبل 15 عاماً في مواجهة مع الإرهابيين بالموصل […]

