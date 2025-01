الداخلية: الأدلة أثبتت براءة الضابط المتهم باغتصاب فتاة قاصر بالنجف

2025-01-29 17:45:07 - المصدر: جريدة المدى

النجف/ المدى أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاتها أثبتت براءة ضابط مركز (شرطة المجتبى) في النجف الأشرف من تهمة اغتصاب فتاة قاصر. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنه"انطلاقاً من مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، تعلن وزارة الداخلية أن التحقيقات التي أجرتها محكمة التحقيق المختصة قد أثبتت بطلان التهمة الموجهة إلى ضابط مركز (شرطة […]

