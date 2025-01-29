التعليم: جامعاتنا تحتضن ما لا يقل عن مليون طالب

2025-01-29 18:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن جامعات البلاد الحكومية والأهلية، تحتضن ما لا يقل عن مليون طالب.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في العراق هنالك أكثر من 80 جامعة وكلية، وكل الإجازات بالنسبة للجامعات تمنح عن طريق موافقة حصرية لمجلس الوزراء ووزارة التعليم لا تمتلك الحق بمنح الإجازات، وإنما هي تهيئ وتدقق مقدمات الحصول على هذه الإجازة وترفع مقترحاً وتوصية على وفق ما نص عليه القانون إلى مجلس الوزراء في حال استكمال المتطلبات".

وأضاف العبودي، أن "القبول سنوياً في هذه المؤسسات لا يقل عن 100 ألف طالب، وهذا الرقم يضاف إلى ما تحتضنه الجامعات الحكومية، لذا جامعاتنا العراقية سواء كانت حكومية أم أهلية لا تقل أعداد طلبتها عن مليون طالب".

وتابع، أن "وزارة التعليم العالي وبناء على تشكيل لجنة وتوصيات من مجلس الوزراء ماضية باستكمال دراساتها لاستحداث عدة جامعات جديدة".