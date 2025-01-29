كركوك.. وضع حجر الأساس لبناء 6 مدارس نموذجية في المحافظة

2025-01-29 18:20:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم الأربعاء، المباشرة بوضع حجر الأساس لبناء 6 مدارس نموذجية في المحافظة بسعة 18 صفًا، ضمن خطط المحافظة للقضاء على ظاهرة الدوام الثلاثي.وقال مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وضمن الخطة التي وضعتها إدارة محافظة كركوك للارتقاء بالواقع التعليمي والقضاء على ظاهرة الدوام الثلاثي، وضعنا حجر الأساس لبناء 6 مدارس نموذجية بسعة 18 صفًا في مناطق متفرقة من المحافظة".وأضاف، أن "المدارس الجديدة سيتم بناؤها في أحياء التپة، الحجاج، العروبة، وطريق بغداد، إضافة إلى ناحية تازة وقضاء الحويجة، وفقا للحاجة السكانية في تلك المناطق".وأكد، أن "هذه المدارس تأتي ضمن خطط إدارة كركوك التي تتضمن أيضا تنفيذ مشاريع هدم وإعادة بناء مدارس وفق أسس حضارية ونموذجية؛ بهدف دعم قطاع التربية في المحافظة".