وضعوا السلاح برأس زوجته.. مسلحون يقتحمون منزل نجم كرة قدم إسباني

2025-01-29 18:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعرض أليكس بيرينغور، لاعب فريق أتليتيك بلباو الإسباني، وزوجتهعارضة الأزياء، صوفيا جيم، لمحاولة سطو مسلح على منزلهما، حسبما كشفته تقارير صحفية.

وأفادت صحيفة "إل كوريو" الإسبانية، بأن ثلاثة مسلحين اقتحموامنزل بيرينغور وزوجته في مونجيا، وهي بلدة في إقليم الباسك.

ويقال إن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عامًا صد اللصوص الذين يرتدونأقنعة الوجه من خلال إغلاق باب زجاجي، ما منعهم من دخول المنزل.

وورد أن مسدسًا تم توجيهه بعد ذلك إلى بيرينغور وزوجته جيم، وانتهت محاولةالسرقة، حيث تمكن بيرينغور من إخطار الشرطة أثناء الهجوم.

وبدأت الشرطة الإسبانية تحقيقًا في أعقاب محاولة السرقة، حيث فر اللصوصمن مكان الحادث، ولم يتعرض اللاعب وزوجته لأذى، ولم يعلق الزوجان علنًا بعد الحادث.

وبيرينغور، هو أحدث لاعب كرة قدم يتم استهدافه من قبل اللصوص في السنواتالأخيرة، إذ تعرض منزل لاعب برايتون فالنتين باركو للسرقة الشهر الماضي، وقعت عمليةالاقتحام في منزلهما الجديد في إشبيلية.

وسبق للصوص استهداف منزل ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد وفيديريكوفالفيردي لاعب ريال مدريد وسيرجيو راموس نجم الفريق العاصمي سابقاً.