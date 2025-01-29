أوبك+ تناقش خطط ترامب لزيادة إنتاج النفط

2025-01-29 19:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

من المقرر عقد اجتماع لممثلي مجموعة أوبك+ في المستقبل القريب لمناقشة خطط الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط، وفقا لما ذكره وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف.

وقال وزير الطاقة الكازاخستاني، في مؤتمر صحفي، إن: "الاجتماع سيناقش خطط الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط، وسيتم وضع موقف متفق عليه بشأن الوضع الحالي في السوق، بما في ذلك استراتيجية المنظمة في سوق النفط".

وأكد الوزير أن كازاخستان لا تخطط لتعديل خططها المسبقة لإنتاج النفط قبل انعقاد اجتماع "أوبك+"، حيث حددت الحكومة لصناعة النفط والغاز للعام الحالي مهمة إنتاج ما لا يقل عن 96 مليون طن من النفط.

وأوضح ساتكالييف أن كازاخستان تمتلك أدوات لتنظيم الإنتاج، بما في ذلك القدرة على تقييد الإنتاج في حقولها الخاصة وإجراء مفاوضات مع الكيانات الكبرى لتخفيض مستويات الإنتاج بهدف تحقيق استقرار السوق.

وأشار الوزير إلى أن كازاخستان تتبع نهجا عمليا في قضايا إنتاج النفط، وتأخذ بعين الاعتبار مصالح "أوبك+" في تحقيق استقرار الأسعار العالمية للنفط. وأكد أن القرار النهائي بشأن تعديل الإنتاج سيتم اتخاذه بعد الاجتماع المشترك لـ"أوبك+".

وفي عام 2022، بلغ إنتاج النفط في كازاخستان 87.7 مليون طن. وكانت وزارة الطاقة الكازاخستانية قد خفضت سابقا توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2025 من 97.2 مليون طن إلى 96.2 مليون طن.

المصدر: وكالات