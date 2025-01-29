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فوزان للكرخ والحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد

فوزان للكرخ والحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد
فوزان للكرخ والحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد
2025-01-29 19:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق فريقا الكرخ والحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الفوز في مباراتيهما ضمن منافسات دوري النخبة العراقي 2024-2025.
واستطاع فريق الكرخ التفوق على كربلاء بنتيجة (33-23)، فيما تغلب فريق الحشد الشعبي أيضا على فريق نفط البصرة بنتيجة (41-22) ولحساب المنافسات نفسها.

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