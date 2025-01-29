فوزان للكرخ والحشد الشعبي في دوري النخبة لكرة اليد

2025-01-29 19:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريقا الكرخ والحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الفوز في مباراتيهما ضمن منافسات دوري النخبة العراقي 2024-2025.واستطاع فريق الكرخ التفوق على كربلاء بنتيجة (33-23)، فيما تغلب فريق الحشد الشعبي أيضا على فريق نفط البصرة بنتيجة (41-22) ولحساب المنافسات نفسها.