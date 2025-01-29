2025-01-29 19:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاعتقلت شرطة مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم الأربعاء، 59 من مشجعي باريس سان جيرمان قبل المباراة التي ستجمع الفريق الفرنسي بنادي شتوتغارت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إطار الإجراءات الأمنية لتفادي وقوع اشتباكات محتملة بين أنصار الفريقين.ويستضيف نادي شتوتغارت نظيره باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، في مباراة حاسمة يتنافس فيها الفريقان على التأهل إلى الملحق المؤهل لدور الستة عشر.وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تلقت معلومات عن إمكانية حدوث اشتباكات في شتوتغارت، مما دفعها لاحتجاز 59 مشجعًا فرنسيًا منذ يوم الثلاثاء، كإجراء احترازي لتجنب أعمال العنف.وقال البيان الصادر عن شرطة المدينة: "من خلال تحقيقات مكثفة وبالتعاون الوثيق مع شرطة باريس، تم القبض على مثيري الشغب الفرنسيين في محطة القطارات الرئيسية وفي عدة فنادق في شتوتغارت".وأضاف البيان، أنه "لتجنب وقوع أعمال شغب خطيرة حتى نهاية المواجهة في دوري أبطال أوروبا، تم احتجاز مثيري الشغب من باريس حتى صباح الغد بعد الحصول على موافقة قضائية".وفي خطوة إضافية، تم منع 47 من مشجعي شتوتغارت الذين اعتبرتهم السلطات من الأشخاص ذوي الخطورة العالية من دخول وسط المدينة خلال المباراة.وكان باريس سان جيرمان حقق الأسبوع الماضي فوزًا مثيرًا وثمينًا على حساب مانشستر سيتي (4 ـ 2) ليرتقي إلى المركز 22 لمرحلة الدوري في دوري الأبطال برصيد 10 نقاط لكنه يحتاج إلى نقاط المباراة أمام مضيفه شتوتغارت الألماني اليوم الأربعاء للتأهل إلى الملحق.