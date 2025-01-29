2025-01-29 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أكد الحراك السلمي في ناحية "الإمام محمد سكران" بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، استمرار تظاهراته السلمية منذ شهر، رافعًا مطلبًا رئيسيًا واحدًا.

وقال عضو تنسيقية الحراك، محمد جاسم لـ"بغداد اليوم"، إن "التظاهرات السلمية في ناحية الإمام محمد سكران (30 كم جنوب غرب بعقوبة) مستمرة منذ 30 يومًا للمطالبة ببقاء هادي حسين المعموري مديرًا للناحية، وإلغاء قرار مجلس ديالى بتكليف شخصية أخرى".

وأضاف، أن "التظاهرات تُعد الأطول من نوعها بعد 2003 من حيث الاستمرارية، وهو ما يؤكد مشروعيتها، خاصة في ظل تضامن العشائر ومختلف الأطياف مع مطلب الحراك بالإبقاء على المعموري في منصبه"، مشيرًا إلى أن "الحراك سيستمر إلى أجل غير مسمى دون تحديد توقيت زمني لإنهائه".

وأكد جاسم، أن "المطلب قانوني ومشروع، نظرًا لما يتمتع به المعموري من علاقات وثيقة مع العشائر والأطياف كافة، ونجاحه في أداء مهامه"، مشددًا على أن "مجلس المحافظة لم يتفاعل مع مطالب المتظاهرين طوال الفترة الماضية، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من مجتمع ديالى، مما زاد من تضامن العشائر مع الحراك، واستمرار التظاهرات حتى إلغاء قرار تكليف شخصية أخرى بإدارة الناحية".

وقرر المعتصمون في ناحية "الإمام محمد سكران" يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، استمرار حراكهم السلمي، رافعين مطلبًا رئيسيًا يتمثل في الإبقاء على مدير الناحية الحالي.

وقال عضو تنسيقية الاعتصام عبد الله أحمد، في ناحية الإمام محمد سكران، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من أهالي الناحية، الواقعة على بُعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بعقوبة، يواصلون حراكهم السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مبنى الناحية".

وأضاف أن "المطلب الوحيد للمعتصمين هو الإبقاء على هادي حسين المعموري مديرًا للناحية، ورفض قرار مجلس محافظة ديالى بتكليف شخصية أخرى لإدارتها".