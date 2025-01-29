منبئ جوي يحدد موعد شهر رمضان

2025-01-29 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ولادة هلال شهر شعبان بالاقتران المركزي.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "هلال شعبان وُلد قبل ساعتين بالاقتران المركزي ويكون عمره عند غروب شمس اليوم الأربعاء في العراق حوالي ساعتين ونصف".

وأضاف، أنه "غرب قبل غروب الشمس في اغلب المدن لذلك تكون رؤيته مستحيلة لعدم وجوده فوق الافق وقت الرؤية"، مبينا أنه من "وجهة نظر فلكية يكون غرة شهر شعبان يوم ‎الجمعة الموافق 31/1/2025 لسهولة رؤيته بالعين المجردة مساء الخميس".

وبعد تحديد هلال شهر شعبان سيكون شهر رمضان في 1 آذار 2025.



