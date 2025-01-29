دوري نجوم العراق.. الطلبة يتغلب على كربلاء ونفط البصرة يتخطى ديالى

2025-01-29 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على مضيفه كربلاء، كما تغلب نفط البصرة علىضيفه ديالى، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرةالقدم.

وجرت مباراة الطلبة وكربلاء على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، وانتهتلصالح الطلبة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابللفريق كربلاء، وجاء الهدف في الدقيقة 18 عن طريق المحترف سيمون مسوفا.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90+4 حيث سدد لؤي العانيقذيفة من مسافة بعيدة ليعلن عن الهدف الثاني للطلبة.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 33 ليقفز إلى المركز الثاني، فيماتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 17.

وبنفس التوقيت ‏جرت مباراة نفط البصرة وديالى على ملعب الفيحاء في البصرة،وانتهت لصالح البصريين بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكننفط البصرة من تسجيل هدف التقدم قبل نهاية المباراة بالدقيقة 90+3 عن طريق قاسم محمد.

وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 17 بالمركز 16، وتجمد رصيدديالى عند النقطة 6 بالمركز الأخير.