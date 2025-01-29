تنفيذ القرارات خلال أسبوع.. نتائج اجتماع التربية بشأن نقص الملاكات في نينوى

2025-01-29 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفر اجتماع اللجنة الوزارية القادمة من وزارة التربية الاتحادية،ومقر مديرية تربية نينوى، يوم الأربعاء، عن تشكيل لجنتين وإجراء تنقلات، لحل المشاكلالتي تواجه القطاع التربوي في المحافظة، فيما حددت اللجنة أسبوعاً واحداً لتنفيذ القرارات.

وقال النائب عن نينوى، عبد الرحيم الشمري، الذي حضر الاجتماع، إن"اللجنة الوزارية القادمة من وزارة التربية ناقشت موضوع النقص الكبير في الملاكاتالتربوية في مدارس الجانب الأيمن لمدينة الموصل وغرب نينوى، مقابل الزيادة الكبيرةفي عدد الملاكات في مناطق أخرى".

وأضاف الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة قررت تشكيل لجنتين، الأولىللإشراف على معالجة نقص الملاكات، والثانية فرعية لتنفيذ القرارات ووضع الحلول موضعالتنفيذ خلال أسبوع".

ولفت إلى أن "مقررات الاجتماع تضمنت أيضاً نقل معلمي ومدرسي تعيينات2023 إلى الأقضية والنواحي التي تعاني من نقص، وإيقاف منح إجازات الخمس سنوات والسنتينفي حال تسببها بحدوث شواغر، وتحويل الإداريين إلى معلمين بعد خضوعهم لدورات تربويةواستحصال الموافقات من وزارة المالية".

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون في نينوى لوكالة شفق نيوز، بوجود تدخلات سياسيةومن قبل نواب من نينوى في عمل مديرية تربية نينوى ولاسيما فيما يخص موضوع نقل الملاكاتالمدرسية.