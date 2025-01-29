الكهرباء العراقية: الربط الخليجي يكتمل نهاية 2025 وسنشترك بالمنصة الإلكترونية لشراء الطاقة

2025-01-29 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مستشار وزارة الكهرباء، عبد الحمزة هادي، يوم الأربعاء، أن مشروع الربطمع دول الخليج سيكتمل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه بإمكان العراق الاشتراكبالمنصة الإلكترونية لاتحاد التعاون الخليجي المخصصة لشراء الطاقة.

وقالهادي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس التعاون الخليجي لديه اتفاقية مشتركة تحتمسمى (هيئة الربط الخليجي) ولهذه الهيئة خط مشترك متصل من سلطنة عمان وصولاً إلىدولة الكويت".

وأضاف"العراق سيرتبط بالهيئة من خلال مد خط من محطة الوفرة في الكويت باتجاه محطةالفاو بالبصرة، ومشروع الربط العراق بالخليج سيكتمل في نهاية سنة 2025".

وأشارإلى أن "الخط سيدخل العمل وسيوفر في بداية الأمر من 500-600 ميغاواط للشبكةالوطنية خصوصاً في فصل الصيف، وهذا مهم لتعويض محافظة البصرة من الانقطاع، وبعدها يتمتزويد محافظات الوسط والجنوب".

ولفتهادي إلى أنه "الجيد في مشروع الربط الخليجي هو أن هناك منصة إلكترونية في لاتحادالتعاون الخليجي لبيع الكهرباء، وفي ضوء ذلك سيتم شراء الطاقة الكهربائية منالخليج حسب ما معروض في المنصة من الكمية والسعر".

وأكدأنه "من حق العراق الدخول على المنصة الإلكترونية وشراء الطاقة حسب ما يرىمناسب لمدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك، وشراء الطاقة الكهربائية يكون حسب العرضوالطلب، حيث أن الأسعار في فصل الصيف تختلف عن فصل الشتاء".

وكانتوزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن إنجاز 75% من مراحل مشروعالربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة.

وذكرتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفداً منها برئاسة مستشار الوزارة عبدالحمزة عبود، التقى في محافظة البصرة بنائب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي،محمد الشيخ، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة لدول الخليج.

وأكدتأن "مسودة عقد تبادل الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مراحلإنجاز متقدمة تجاوزت 75%".

وتابعت"الاجتماع استكمل ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول الذي عقد في مدينة الدمامبالمملكة العربية السعودية، وجرى خلاله مناقشة مسودة عقد تبادل الطاقة المزمعإبرامه بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي".