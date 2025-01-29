2025-01-29 19:54:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة بلومبرغ أن شركتي مايكروسوفت وOpenAI فتحتا تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت مجموعة مرتبطة بشركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek قد حصلت على بيانات من تقنية ChatGPT بطريقة غير مصرح بها. وأشار تقرير الوكالة، إلى أن باحثي الأمن السيبراني في مايكروسوفت رصدوا، خلال الخريف الماضي، أفرادا يُعتقد أنهم مرتبطون بشركة DeepSeek وهم يستخرجون كمية […]

ظهرت المقالة صراع الذكاء الاصطناعي.. مستشار ترامب يتهم الصين بسرقة بيانات الـ “تشات جي بي تي” لصالح “ديب سيك” أولاً على ايشان.



