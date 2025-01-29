2025-01-29 19:54:04 - المصدر: ايشان

من المقرر أن يترأس قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع والمعروف بـ “الجولاني”، اجتماعاً موسعاً لبحث حل الجيش وحزب البعث والتشكيلات العسكرية والمدنية. وأفادت تقارير صحفية، بأن “اجتماعاً موسعاً للفصائل العسكرية والثورية برئاسة الشرع سيعقد في قصر الشعب”. وأضافت، أن “اجتماع الفصائل السورية بالشرع سيناقش حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية”. وبحسب […]

ظهرت المقالة برئاسة الجولاني.. اجتماع لمناقشة حل الجيش السوري وحزب البعث والتشكيلات العسكرية أولاً على ايشان.



