2025-01-29 19:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الأربعاء، موافقة مفوضية الانتخابات على مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري. ونشر المُلا عبر صفحته على "فيسبوك" بلاغاً تلقاه من المفوضية العليا للانتخابات، اطلعت عليه (المدى)، وجاء فيه: "المانع من الترشيح قد زال نهائياً ويخضع لاحقاً أي مرشح لإجراءات التدقيق أهلية المرشحين وسلامة […]

The post حيدر الملا: المفوضية وافقت على مشاركتي في الانتخابات appeared first on جريدة المدى.