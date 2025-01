2025-01-29 19:55:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى تنطلق الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، بإقامة 18 مباراة في توقيتٍ واحدٍ. وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها 18 مباراة في نفس التوقيت ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية. وكان […]

