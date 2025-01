2025-01-29 19:55:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى صدر كتاب جديد للمتحدث بلسان الكنيسة الكاثوليكية الألمانية والمستشار لدى الدائرة الفاتيكانية للاتصالات، الصحفي واللاهوتي ماتياس كوب بعنوان "الإرث المسيحي في العراق". المجلد الذي صدر باللغة الألمانية يقوم بجولة أفق على تاريخ المسيحية في بلاد الرافدين، مع تسليط الضوء على زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى البلد العربي في العام ٢٠٢١، وعلى النشاط الدبلوماسي […]

The post البابا فرنسيس: لقائي بالمرجع السيستاني مؤشر هام بالنسبة للعالم appeared first on جريدة المدى.