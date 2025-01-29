السوداني يكلف عدنان حمود وكيلا لوزارة النفط خلفا للزوبعي

2025-01-29 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب وعضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلّف مدير شركة مصافي الشمال عدنان حمود وكيلا لوزارة النفط خلفا لحامد الزوبعي.

وقال المشكور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني اعفى وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي من منصبه، وكلّف مدير شركة مصافي الشمال عدنان حمود بديلا عنه".

وأضاف، "اننا في لجنة النفط والغاز النيابية سنقف على أسباب الاعفاء، والذي قد تكون فيه مصلحة للتطوير بوزارة النفط، ومنذ الآن نعمل على مناقشة الموضوع".