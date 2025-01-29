رئيس مجلس كركوك يوجه بوضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل الأكشاك

2025-01-29 20:30:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويوجه رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، اليوم الأربعاء، بلدية المحافظة بالتريث في إزالة الأكشاك داخل المدينة استجابة لطلبات المواطنين، موعزًا بوضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل أصحاب الأكشاك.وقال الحافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطع مصدر عيش المواطنين في المحافظة مرفوض وسنعمل على وضع ضوابط لتنظيم عمل أصحاب الأكشاك داخل المحافظة"، مبينًا، أن "آلاف العوائل تحصل على قوتها اليومي من تلك الأكشاك".وأضاف، أننا "وجهنا بلدية كركوك بالتريث في عملية إزالة الأكشاك التابعة للبلدية ودائرة عقارات الدولة، وذلك استجابة لطلب أصحاب الأكشاك الذي خرجوا بتظاهرة سلمية أمام مبنى المحافظة".وتابع، أننا "وجهنا بلدية كركوك، بوضع آليات وضوابط تنظم عمل الأكشاك، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم الحضري وحقوق أصحاب الأكشاك".