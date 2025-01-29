مقترح لمجلس البصرة يثير استياء الأهالي ورئيسه يرد: الاقتراح مشروع

2025-01-29 20:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أثار مقترح إنشاء عيادة طبية خاصة داخل مجلس محافظة البصرة، استياءً شعبياًعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن غضبهم من هذا المقترح، فيمااعتبر رئيس المجلس أنه من حق أعضاء المجلس تقديم المقترحات.

وقالالناشط علي العبادي، في وقفة احتجاجية خرج بها مع عدد من الناشطين أمام مجلسالمحافظة، تابعتها وكالة شفق نيوز "نقف اليوم أمام مجلس محافظة البصرة احتجاجاًعلى مقترح تشييد عيادة طبية خاصة له، في حين يتنصل المجلس عن دوره في توفير الخدماتللمواطنين وأعضاءه مشغولين بمنافعهم الخاصة".

وأضاف"ربما مستقبلاً يطور العيادة لتصبح مستشفى وبعدها مراكز تجميل خاصة لأعضائه أويؤسس ستوديو مخصص للاستماع لأغاني فيروز، نوجه هذه الرسالة للمجلس أن ينتبهلتصرفاته قبل أن يخطو أي خطوة".

بدورهأشار الناشط حسن المالكي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالةشفق نيوز، إلى أن "المواطنين يرفضون هذا المقترح جملةً وتفصيلاً لأنه يخدمالمُنعّمين والمترفين في مجلس المحافظة الذين صعدوا على أكتاف الفقراء والمساكين".

وتابع"كان الأولى أن يتم إنشاء هكذا مشفى في المناطق المحتاجة ليخدم المجتمع ولكنهذا أكبر دليل على أن السياسيين الفاسدين يهتمون بمصالحهم الشخصية".

بينمالفت الناشط جعفر آل إسماعيل، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وتابعتهوكالة شفق نيوز، إلى أنه "في الوقت الذي ينتظر المواطن من أعضاء مجلسالمحافظة تقديم ما هو أفضل للبصرة يفاجئنا المجلس بمقترح إنشاء عيادة طبية خاصةبهم".

وأكد"لا نسمح بتمرير الامتيازات التي تضر بالمواطن وتعزز فجوة الطبقية بيننا وبينالطبقة الحاكمة وتجعل المسؤول يعيش في ظروف تختلف عن الظروف التي يعيشها أبناءالبصرة".

إلىذلك، أوضح رئيس مجلس المحافظة خلف البدران، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن"المقترح مقدم من لجنة الصحة والبيئة لمناقشته في جلسة اليوم الأربعاء، وهذاحق اللجان في تقديم المقترحات ولا يمكن لأحد منعهم".

ونبهإلى أنه "تقديم المقترح لا يعني بالضرورة الموافقة عليه أو تمريره".

منجانبه، بين مسؤول المركز الإعلامي لمجلس المحافظة، أركان البهادلي، لوكالة شفقنيوز، أن "جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تم تسريبه من قبل أحد أعضاء المجلسلإحدى المؤسسات الإعلامية المحلية وهو غير رسمي وغير مثبت لدينا نشر الجدول لوسائلالإعلام".

وتداولتمؤسسات إعلامية جدول أعمال الجلسة الاعتيادية رقم 27 لمجلس محافظة البصرة ليومالأربعاء، وتضمن خمسة ملفات لمناقشتها من ضمنها النقطة ثالثاً: مقترح إنشاء عيادةطبية داخل بناية المجلس.