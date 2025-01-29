وزيرة المالية: العراق يوفر بيئة إستثمارية جاذبة تستند إلى بنية تحتية متطورة

2025-01-29 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، أن العراق يوفر بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى بنية تحتية متطورة.وقالت وزارة المالية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت، اليوم، سفير جمهورية التشيك في العراق يان شنايداوف"، مبينة، أنه "تم بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".وأكدت الوزيرة- خلال اللقاء- أن "العراق يوفر بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى بنية تحتية متطورة"، مشيرة إلى "الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات المصارف، الطاقة والصناعات التحويلية".وشددت على "التزام الحكومة العراقية بتعزيز التعاون مع التشيك في مجالات التمويل وإعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات التشيكية في تطوير القطاع المالي والمصرفي".من جانبه، أعرب السفير يان شنايداوف عن "رغبة بلاده في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع العراق"، مؤكدًا، "استعداد الشركات التشيكية للاستثمار في السوق العراقية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة".وشدد على، "أهمية توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز قنوات التعاون المالي".