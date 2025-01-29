رئيس الوزراء يوجه بالاستثمار الأمثل للكبريت والفوسفات

2025-01-29 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالاستثمار الأمثل للكبريت والفوسفات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعًا خصص لمناقشة تطوير إنتاج الكبريت والفوسفات، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزيرة المالية و وزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي وعدد من المستشارين والمديرين العامين".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال الاجتماع- بحث آليات وضع هذا الملف على المسار الصحيح وتطوير صناعات الثروة المعدنية التي تعد الشريان المغذي لجميع أنواع الصناعات، حيث استعرض وزيرا النفط والصناعة والمعادن ما يملكه العراق من احتياطيات للكبريت والفوسفات".ووجه السوداني- بحسب البيان- بالعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الثروة التي تندرج ضمن الأمن الاقتصادي للبلد، والتي تعطل استثمارها منذ عقود، كما ثمن جهود عقد هذا الاجتماع لتوحيد الرؤى والأفكار لتعظيم إيرادات الدولة"، مبينًا، أن "الحكومة تعمل على تنويع الإيرادات وتنفيذ مشاريع استراتيجية؛ لدعم التنمية في مختلف المجالات والقطاعات".وواصل البيان، أنه "تقرر- خلال الاجتماع- تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وعضوية الوكيلين الفنيين لوزارتي النفط والصناعة والمعادن، فضلًا عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومديرين عامين من وزارتي الصناعة والنفط، تتولى تقديم تقرير خلال شهر واحد بشأن الرؤية الخاصة بتحقيق الاستثمار الأمثل للكبريت بنوعيه المصاحب والمنجمي، والفوسفات".