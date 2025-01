2025-01-29 20:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وصل إلى مدينة الناصرية اليوم، فريق من هواة الدراجات الهوائية يضم ٤٥ شخصا من جنسيات متنوعة، معظمهم من بريطانيا وكندا، وذلك في إطار جولة سياحية لاستكشاف مدن العراق. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية قال مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني، إن الفريق بدأ رحلته في المدينة بزيارة...

The post بالصور: فريق من هواة الدراجات الهوائية من جنسيات مختلفة يصل إلى مدينة الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.