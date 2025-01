قائد شرطة ذي قار يعلن عن خطة جديدة للحد من تهريب المخدرات

2025-01-29 20:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي أن قيادة الشرطة سعت إلى تأمين المناطق الرخوة في المحافظة للسيطرة على ملف تجارة المخدرات. وفي تصريح خاص لبرنامج الناصرية بودكاست، أوضح العابدي أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية يستخدمها تجار المخدرات لتمريرها، وهي الأهوار الممتدة بين الناصرية والعمارة، ومنطقة...

