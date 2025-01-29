في دوري الأبطال.. ريال مدريد يشجع برشلونة

2025-01-29 21:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسيدعم فريق ريال مدريد الإسباني في واقعة تاريخية غريمه الأزلي برشلونة، خلال مواجهة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا (اليوم الأربعاء).ويسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بإقامة 18 لقاء في التوقيت ذاته، في واقعة تاريخية غير مسبوقة.ويحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن أتالانتا السابع، حيث يمتلك أملا ضئيلا في التأهل لثمن النهائي بشكل مباشر حال تحقيق الفوز وتعثر مجموعة من الفرق المنافسة له.وتتأهل فقط أول 8 فرق بشكل مباشر لثمن نهائي دوري الأبطال، بينما تلعب الفرق من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقاً بنظام الذهاب والإياب.ويلتقي برشلونة في ملعبه "لويس كومبانيس" الأولمبي، مع أتالانتا، بعد ضمان الفريق الكتالوني التأهل للدور الثاني، في مباراة قد يكفيه التعادل فيها للاحتفاظ بمركزه.وجمع النادي الكتالوني 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة ليضمن التأهل المبكر للدور الثاني.وإلى جانب أتالانتا، فإن ريال مدريد سينتظر كذلك تعثر باير ليفركوزن الألماني (13 نقطة) والرصيد ذاته فرق أستون فيلا الإنجليزي و ستاد بريست وموناكو وليل الفرنسيين وفينورد روتردام الهولندي.وتمتلك رصيد 12 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد فرق بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيان وسيلتيك الأسكتلندي ويوفنتوس الإيطالي.