غلق مقهى وصالون تجميل في بغداد

2025-01-29 21:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، عن إغلاق مقهى وصالون تجميل مخالفان للشروط والضوابط المعمول بها جنوب وغرب العاصمة.

وذكر بيان لعمليات بغداد تلقته "بغداد اليوم"، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل القطعات الامنية في فرقة المشاة السابعة عشرة ولواء المغاوير بالقيادة بالاشتراك مع مفارز الاجهزة والوكالات الاستخبارية والرقابة الصحية، واجبات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وغلق غير المجازة منها".

وأشار البيان الى "غلق كوفي شوب وصالون تجميل غير مجازين ومخالفان للشروط والضوابط والتعليمات المعمول بها وذلك ضمن منطقتي (الزيتون/ابي غريب، ناحية الرشيد) جنوب وغرب العاصمة".